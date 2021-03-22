Отменить роуминг между Беларусью и Россией готовы уже 2 апреля: как изменятся тарифы

Граждане Беларуси и России смогут общаться без роуминга. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

О том, что Комиссия по информационной политике Парламентского собрания Союзного государства анонсировала дату отмены роуминга между Беларусью и Россией, информирует БелТА.

Отмена роуминга может осуществиться уже 2 апреля 2021-го года. В Комиссии заявили на заседании в Москве в понедельник, 22 марта, что именно к началу апреля могут быть завершены все необходимые мероприятия.

По словам председателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Палаты представителей Нацсобрания Беларуси Геннадия Давыдько и белорусы, и россияне просто с нетерпением ждут отмены роуминга между странами, чтобы связь стала более доступной.

- Этот вопрос носит уже политический характер, - уверен он.

Дату отмены роуминга решили приурочить ко Дню единения народов Беларуси и России. Окончательное решение будет приниматься накануне - 30 марта.

- Будет считаться, что роуминг окончательно отменили, с того момента, как стоимость входящих звонков официально станет ноль рублей. Но при этом существующие на данный момент тарифы уже практически не поменяются, - уточнил замдиректора Департамента международного сотрудничества российского Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим Киселев.

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