В России завершили клинические испытания «легкой» вакцины от коронавируса «Спутник Лайт»

Российская вакцина от коронавируса, первой зарегистрированная в мире, получила облегченный вариант. Фото: Павел МАРТИНЧИК

О том, что уже завершились клинические испытания российской вакцины «Спутник Лайт», сообщило ТАСС со ссылкой на заявление главы Минздрава России.

Так по словам Михаила Мурашко завершились клинические исследования вакцины «Спутник Лайт», и начался процесс ее регистрации.

Эта вакцина является облегченным вариантом «Спутника V» и в гражданский оборот может поступить уже в апреле-мае 2021-го года. Чем отличается «легкий» вариант? То что во время вакцинации «Спутником Лайт» нужна только одна прививка, а не две, так как состоит вакцина только из одного компонента.

Кроме того, по заявлению главы Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, на данный момент идет большой пласт исследований по вопросу того сможет ли «Спутник Лайт» защищать людей от новых штаммов и мутаций коронавируса.

После регистрации и испытания облегченной вакцины на взрослых, начнется исследование этого препарата на детях.

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