В Молодечно мужчина зарезал бывшую жену на глазах их ребенка

В Молодечно мужчина зарезал бывшую жену на глазах их сына.

Об этой истории сообщили в Молодечненском РОВД. Интересно, что точную дату там не называют - пишут, что все случилось «на днях». В полвосьмого вечера в милицию позвонили медики скорой помощи – рассказали, что ранена женщина, ее нашли на лестничной клетке в подъезде многоквартирного дома по улице Строителей в Молодечно. Срочно выехала милиция. Женщина была еще в создании и сказала, что на нен напал бывший муж – позже оказалось, что это ранее несудимый 45-летний молодечненец. Пока его искали, он сам пришел в милицию и во всем признался.

А дело было так. В тот вечер мужчина, будучи пьяным, пришел в гости к бывшей жене и сыну, но в квартире никого не было. Выходя из лифта на первом этаже, он встретил бывшую жену с ребенком, которые возвращались из бассейна. Завязался разговор, который перерос в перепалку. В результате мужчина два раза ударил ее кулаком в голову, женщина упала на пол. А потом он несколько раз ударил ее ножом, и ушел. Вся кровавая разборка происходила прямо на глазах сына - мальчик пытался помочь маме, отбивая ее от рук отца.

Сейчас женщина находится в реанимации, она в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения» - грозит до восьми лет тюрьмы. Объяснить свой поступок сам он не смог, однако сожалел, что не довел дело до конца.