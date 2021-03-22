«Долго не выходил из душа»: в Гродно в общежитии нашли мертвым студента-иностранца

Молодой парень умер прямо в душе, милиция выясняет - почему. Фото: pixabay.com.

О том, что в одном из общежитии в Гродно скончался студент, сообщили ресурсу sb.by в пресс-службе УВД Гродненского областного исполкома.

Это произошло в минувшее воскресенье, 21 марта. Тело погибшего учащегося Гродненского госуниверситета имени Я.Купалы обнаружили в общежитии, находящемся в пределах кольцевой развязки улиц Дубко и Дзержинского.

- Умер иностранный студент, гражданин Туркменистана, - уточнили в УВД.

Предварительно правоохранители считают, что смерть студента-иностранца не имеет криминального характера. Сообщается, что у молодого человека были проблемы со здоровьем, а за пару дней до трагедии, студенту вызывали скорую помощь прямо в общежитие.

- В этот вечер парень пошел в душевую комнату, он долго не выходил из душа и соседи забеспокоились. Однако, когда они вошли, было уже поздно. Прибывшие медики констатировали смерть молодого человека, - прокомментировали в пресс-службе правоохранительных органов.

Истинная причина и все обстоятельства трагедии выясняются.

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