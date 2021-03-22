Путин обсудил с главой ЕС ситуацию в Беларуси. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В понедельник, 22 марта, Владимир Путин созвонился с главой Евросовета Шарлем Мишелем – сообщается, что звонок состоялся в контексте предстоящего саммита ЕС по отношениям России и Евросоюза. Стороны обсудили возможности использования российской вакцины против коронавируса «Спутник V», вопросы урегулирования конфликта в Донбассе и ситуацию в Беларуси, сообщает РИА Новости.

Правда, что именно обсуждали политики – неизвестно. Сообщается лишь, что Путин заявил о неудовлетворительном состоянии отношений с ЕС из-за «порой конфронтационной линии партнеров». В то же время он напомнил о готовности Москвы восстановить нормальное деполитизированное взаимодействие.

Напомним, в предыдущий раз Путин и Мишель общались ровно два месяца назад. Тогда речь шла о ситуации вокруг ареста Алексея Навального. После этого ЕС ввел санкции в отношении «высокопоставленных должностных лиц» из-за ситуации вокруг Навального.

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