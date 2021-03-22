Видеофакт: в Минске погоня за пьяным водителем каршеринга закончилась аварией

В Минске погоня за пьяным водителем каршеринга закончилась аварией. Фото: УГАИ Мингорисполкома.

Все случилось рано утром в субботу, 20 марта, в столичной Курасовщине. Инспекторы ГАИ увидели каршеринговый KIA Rio – их внимание привлекло то, что машина ехала как-то неуверенно. Инспекторы подали знак об остановке, но машина поехала дальше. Началась погоня, которая закончилась на улице Брилевской. При повороте KIA сбила дорожный знак, а потом врезалась в дерево. Водитель не пострадал. Но выяснилось что он пьяный – 2 промилле.

Напомним, что с 1 марта 2021 года ужесточилось наказание в отношении нетрезвых водителей. Теперь, если в выдыхаемом воздухе содержится от 0,3 до 0,8 промилле алкоголя, водителю грозит штрафа в 2900 рублей и лишение прав на 3 года. А если свыше 0,8 промилле – штраф будет уже 5800 рублей и лишение прав на 5 лет.

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