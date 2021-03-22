Известный белорусский инфекционист: страну ждет новый виток пандемии, всем нужно вакцинироваться при первой возможности

Врач-инфекционист Никита Соловей с первых чисел марта прошлого года работал с коронавирусными пациентами.

Известный врач-инфекционист Никита Соловей с первых чисел марта прошлого года работал с коронавирусными пациентами. В основном в Минской клинической инфекционной больнице, много консультирует пациентов в других стационарах Беларуси. 22 марта в своем Facebook Никита Соловей снова высказался о ситуации с короновирусом в Беларуси.

- К нам приближается новый виток пандемии COVID-19. И как бы нам не хотелось обратного, он может быть совсем не легче предыдущих и по количеству заболевших, и по соотношению не тяжелых и тяжелых форм заболевания, - написал он. - Мы, медики, очень хотим, чтобы Вы в ближайшем будущем не стали нашими пациентами. И поэтому призываем Вас вакцинироваться против COVID-19, как только появляется такая возможность, в амбулаторно-поликлинических учреждениях по месту жительства или регистрации. В том числе уже тем, кто перенес один или несколько эпизодов коронавирусной инфекции в прошлом.

Конечно, особой группой приоритета должны оставаться лица, находящиеся на передовой помощи пациентам с COVID-19 - медицинские работники и работники социальных служб.

Кроме того, важно вакцинировать все профессии, контактирующие в течение дня с большим количеством людей (для защиты и их самих, и окружающих).

Крайне важно вакцинироваться лицам с факторами риска тяжелого и осложненного течения COVID-19 (избыток веса с индексом массы тела 30 и более, пациентам с метаболическим синдромом и сахарным диабетом, лицам в возрасте старше 55-60 лет, всем пациентам с иммуносупрессивными состояниями, продвинутыми сердечно-сосудистыми, бронхолегочными и иными болезнями).

И в идеале необходимо постепенно охватить вакцинацией как можно большую часть населения. Именно это поможет в итоге существенно приостановить, а, возможно, и оборвать шествие пандемии.

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