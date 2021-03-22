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Общество22 марта 2021 21:53

В милицию забрали всех участников языковых курсов «Мова нанова»

На мероприятии должен был выступать Игорь Ворошкевич, лидер группы «Крама»
Григорий ГРИБОВ
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На мероприятии должен был выступать Игорь Ворошкевич, лидер группы «Крама».

Фото: Сергей ТРЕФИЛОВ

В Волковыске должны были пройти языковые курсы «Мова нанова», но милиция забрала всех участников, - сообщает портал Onliner.by. Один из них успел сообщить знакомому, что всех везут в местное РУВД, сообщает наш источник. О том, сколько человек было задержано, пока не сообщается.

На мероприятии должен был выступать Игорь Ворошкевич, лидер группы «Крама». Перед началом курсов он вышел поужинать, вернулся за 10 минут — и ему позвонили и сообщили о задержаниях. Как рассказал Ворошкевич порталу Onliner, перед мероприятием там собралось 30—40 слушателей. Музыкант находится в безопасности.

Позже стало известно, что всех задержанных отрустили из РОВД.

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