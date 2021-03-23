В Беларуси правозащитники признали еще двух человек политзаключенными
Фото: Павел МАРТИНЧИК
В Беларуси правозащитники признали политическими заключенными еще двух человек. Об этом сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна».
В список политзаключенных добавили Ольгу Завадскую из Бреста. Она обвиняется по части 2 статьи 339 Уголовного кодекса – Хулиганство. Ольга находится под домашним арестом. Следствие обвиняет ее в том, что 23 октября 2020 года она вместе с другими людьми сделала пугало «представив ее перед общественностью как президента Беларуси». К пугалу были прикреплены два листа бумаги, на которых что-то написал «украл голоса» и «осудил невиновных». Чучело вывесили на дереве на Варшавском шоссе.
Михаил Беркос из Орши был признан виновным по статье 341 Уголовного кодекса – Осквернение сооружений и порча имущества. Его приговорили к месяцу ареста. Беркос нанес несколько граффити на зданиях в Западном районе Орши.
В Беларуси уже 288 политических заключенных.
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