В Беларуси правозащитники признали еще двух человек политзаключенными Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Беларуси правозащитники признали политическими заключенными еще двух человек. Об этом сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна».

В список политзаключенных добавили Ольгу Завадскую из Бреста. Она обвиняется по части 2 статьи 339 Уголовного кодекса – Хулиганство. Ольга находится под домашним арестом. Следствие обвиняет ее в том, что 23 октября 2020 года она вместе с другими людьми сделала пугало «представив ее перед общественностью как президента Беларуси». К пугалу были прикреплены два листа бумаги, на которых что-то написал «украл голоса» и «осудил невиновных». Чучело вывесили на дереве на Варшавском шоссе.

Михаил Беркос из Орши был признан виновным по статье 341 Уголовного кодекса – Осквернение сооружений и порча имущества. Его приговорили к месяцу ареста. Беркос нанес несколько граффити на зданиях в Западном районе Орши.

В Беларуси уже 288 политических заключенных.

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