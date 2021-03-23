В ВОЗ сообщили, что разрыв в темпах вакцинации против коронавируса в мире увеличивается Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Во Всемирной организации здравоохранения сообщили о том, что разрыв в темпах вакцинации против коронавируса в мире увеличивается. Обеспокоенность на этот счет выразил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус в понедельник, 22 марта, на брифинге в Женеве.

- В январе 2021 года я сказал, что мир окажется на грани катастрофического морального провала, если не будут приняты срочные шаги для равного распределения вакцин от коронавируса. У имеются средства для устранения этого провала, но шокирует то, как мало было сделано для его предотвращения. Разрыв в качестве прививок в богатых странах и вакцинации растет через COVAX и становится с каждым днем все более гротескным, - заявил Гебрейесус.

По его словам, те страны, в которых сейчас прививают молодых и здоровых людей, делают это за счет жизней сотрудников здравоохранения, пожилых людей и других, которые входят в группу риска.

- Беднейшие страны задаются вопросом, а действительно ли богатые государства говорят то, о чем думают, когда речь идет о солидарности. Неравное распределение вакцин в мире – это не только моральное оскорбление, но еще и путь, который ведет к самопоражению в экономическом и эпидемиологическом плане. Чем дольше будет продолжаться передача коронавируса на планете, тем больше возникнет его штаммов, и появится риск того, что они смогут избегать воздействия вакцин, - подчеркнул гендиректор ВОЗ.

Тедрос Гебрейесус в качестве примера привел британско-шведскую компанию AstraZeneca, которая, по его словам, является единственной фармацевтической фирмой, которая приняла решение не извлекать выгоду из производства вакцин против коронавируса во время пандемии.

- Данная компания сделала существенный вклад в обеспечение равного доступа к вакцинам в мире посредством лицензирования ее технологий для других компаний. Надо, чтобы было больше производителей вакцин против COVID-19, которые бы следовали данному примеру, - отметил генеральный директор ВОЗ.

Что же касается безопасности вакцины AstraZeneca, то гендиректор сослался на заявление данной компании о том, что испытания, которые были проведены в США и других странах с участием более 32 тысяч человек, показали, что препарат на 79% предотвращает симптомные заболевания коронавируса и на 100% эффективен в предотвращении госпитализации и смерти.

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