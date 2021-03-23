Фотофакт. В НОК представили форму сборной Беларуси на Олимпиаду в Токио

В НОК представили форму сборной Беларуси на Олимпиаду в Токио. Фото: сайт НОК

В Национальном олимпийском комитете в понедельник, 22 марта, представили форму сборной Беларуси на Олимпиаду в Токио. Информацию об этом разместили на сайте НОК.

Форма была представлена в день 30-летия Национального олимпийского комитета. Экипировку гостям продемонстрировали модели Национальной школы красоты. Дизайн формы был разработан сотрудникам НОК вместе со специалистами частного торгового унитарного предприятия «Соло-Пинск».

В НОК представили форму сборной Беларуси на Олимпиаду в Токио. Фото: сайт НОК

Комплект состоит из 44 наименований. Производители экипировки учли пожелания спортсменов, исходили из опыта участия белорусской команды в Играх, а также учитывали и климатические условия летом в Токио.

В НОК представили форму сборной Беларуси на Олимпиаду в Токио. Фото: сайт НОК

Основные цвета формы – синий, мятный и белый.

В НОК представили форму сборной Беларуси на Олимпиаду в Токио

На Олимпиаде в Токио команда Беларуси выступит под брендом Team BY, который был представлен общественности еще в конце декабря 2018 года. За его основу взят аист – символ Беларуси. Графическое оформление бренда символизирует стремление к победам и покорению новых высот.

Напомним, что Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Виктор Лукашенко – об Олимпиаде в Токио: «Наши спортсмены будут выступать под нашим флагом, будет звучать наш гимн».

Он добавил, что это самое главное, а остальное уже вторично. (подробности)

Лукашенко: «Нам нужно сформировать боеспособный «десант» в Токио».

Он добавил, что в Токио «мы едем драться». (подробности)