В МВД опровергли информацию о тысяче уволившихся сотрудников. Фото: sputnik.by

Пресс-секретарь Министерства внутренних дел Ольга Чемоданова в эфире телеканала «Беларусь 1» заявила, что информация о тысяче уволившихся сотрудников из ведомства – фейк.

- Той тысячи сотрудников милиции, которые якобы уволились из органов внутренних дел, и та информация, которая распространялась в инетрнете – это фейк. Да, она не соответствует действительности, - подчеркнула Чемоданова.

По ее словам, в 2020 году количество уволенных сотрудников снизилось более чем на 400 человек в сравнении с 2019 годом.

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