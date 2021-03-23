Представитель Госдепа США призвал освободить всех политзаключенных в Беларуси. Фото: tut.by

Представитель Государственного департамента США Дерек Шолле призвал освободить всех политических заключенных в Беларуси. Об этом сообщает tut.by со ссылкой на пресс-службу Госдепа.

В понедельник, 22 марта, состоялся телефонный разговор советника Госдепартамента США Дерека Шолле с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем. Стороны обсудили ситуацию в мире и отношения между двумя странами.

- Советник Государственного департамента Шолле ясно дал понять, что нужно немедленно освободить всех политзаключенных в Беларуси, особо отметив безотлагательность дела Игоря Лосика. Советник и глава МИД Беларуси также обсудили и предстоящий обмен послами между США и Беларусью, отметив, что открытые линии пойдут на пользу обеим сторонам, - написано в сообщении.

В сообщении также говорится о том, что США поддерживают предложение подлинном диалоге власти с лидерами протестного движения с целью проведения свободных и справедливых выборов уже в 2021 году.

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