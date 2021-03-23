В Минске задержали главу ОГП Николая Козлова. Фото: ucpb.info

В Минске задержали главу Объединенной гражданской партии Николая Козлова. Информацию об этом опубликовали в телеграм-канале Координационного совета.

Козлов в понедельник 22 марта, написал своему другу сообщение: «Выхожу. Если через 15 минут меня не будет – значит я задержан». До друга Николай так и не дошел, и перестал выходить на связь.

Чуть позже стало известно, что Николай Козлов находится на Окрестина.

Напомним, что в отношении главы ОГП Николая Козлова было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 407 УК – Умышленно разглашение информации о расследовании, предварительном следствии или закрытом судебном заседании.

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