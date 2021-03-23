Стало известно, как будут прививать от коронавируса минчан старше 60 лет Фото: Павел МАРТИНЧИК

Стало известно, как будут прививать от коронавируса минчан старше 60 лет. Массовая вакцинация жителей Минска начнется уже в апреле. Об этом сообщает агентство «Минск – Новости».

- В рамках подготовки к вакцинации пожилым людям будет предложено пройти комплексный медицинский осмотр с соблюдением всех необходимых противоэпидемических мероприятий. Процедура вакцинации состоит их двух инъекций с интервалом в три недели, которые позволят сформировать полноценную защиту от коронавирусной инфекции, - рассказала начальник отдела специализированной медпомощи комитета по здравоохранению Мингорисполкома Ирина Дрозд.

Она добавила, что сделать прививку от COVID-19 можно будет в поликлиниках по месту жительства. Массовая вакцинация жителей Минска начнется уже в апреле.

- На данный момент в поликлиниках уже ведется предварительная запись, составляют списки желающих. Записаться можно на приеме у врача, в call-центрах, также заявку можно выслать и по электронной почте. К примеру, в 34-центральной районной клинической поликлинике Советского района пенсионеры пишут письменные заявления на прививку. Они говорят, что так надежнее, - пояснила Дрозд.

Скорее всего, прививать людей старше 60 лет будут вакциной «Спутник V».

- В момент выхода вакцины «Спутник V» на рынок в инструкции к ее применению обозначались возрастные ограничений – от 18 до 60 лет. Но прошло не так много времени и разработчики внесли некоторые изменения и дополнения в инструкцию. На данный момент вакцина «Спутник V» одобрена для применения у людей старше 60 лет, - отметил директор Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Минздрава Беларуси Дмитрий Гринько.

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