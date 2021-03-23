Комсомольская правдаКомсомольская правда
Беларусь
Еще
Комсомольская правдаКомсомольская правда
Беларусь
Еще
Комсомольская правдаКомсомольская правда
Беларусь
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-1923 марта 2021 9:50

Стало известно, как будут прививать от коронавируса минчан старше 60 лет

Массовая вакцинация жителей Минска запланирована на апрель
Инна КОРСАК
КомментироватьОставить комментарий

Стало известно, как будут прививать от коронавируса минчан старше 60 лет

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Стало известно, как будут прививать от коронавируса минчан старше 60 лет. Массовая вакцинация жителей Минска начнется уже в апреле. Об этом сообщает агентство «Минск – Новости».

- В рамках подготовки к вакцинации пожилым людям будет предложено пройти комплексный медицинский осмотр с соблюдением всех необходимых противоэпидемических мероприятий. Процедура вакцинации состоит их двух инъекций с интервалом в три недели, которые позволят сформировать полноценную защиту от коронавирусной инфекции, - рассказала начальник отдела специализированной медпомощи комитета по здравоохранению Мингорисполкома Ирина Дрозд.

Она добавила, что сделать прививку от COVID-19 можно будет в поликлиниках по месту жительства. Массовая вакцинация жителей Минска начнется уже в апреле.

- На данный момент в поликлиниках уже ведется предварительная запись, составляют списки желающих. Записаться можно на приеме у врача, в call-центрах, также заявку можно выслать и по электронной почте. К примеру, в 34-центральной районной клинической поликлинике Советского района пенсионеры пишут письменные заявления на прививку. Они говорят, что так надежнее, - пояснила Дрозд.

Скорее всего, прививать людей старше 60 лет будут вакциной «Спутник V».

- В момент выхода вакцины «Спутник V» на рынок в инструкции к ее применению обозначались возрастные ограничений – от 18 до 60 лет. Но прошло не так много времени и разработчики внесли некоторые изменения и дополнения в инструкцию. На данный момент вакцина «Спутник V» одобрена для применения у людей старше 60 лет, - отметил директор Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Минздрава Беларуси Дмитрий Гринько.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Стало известно, когда в Минске может начаться третья волна коронавируса.

Уже с января 2021 года в столице наблюдается постепенное снижение заболевших COVID-19. (подробности)

В Минздраве назвали новую дату, когда начнется массовая вакцинация от коронавируса всех желающих в Беларуси.

Ранее сообщалось, что массово прививать белорусов будут с конца марта. (подробности)

Коронавирус в Беларуси