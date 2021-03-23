С 1 мая пенсионерам предоставят 50% скидку на проезд в электричках. Фото: БелТА

С 1 мая 2021 года пенсионерам предоставят 50% скидку на проезд в электричках. Об этом сообщили на сайте Белорусской железной дороги.

- Ежегодно в период сезонных сельскохозяйственных работ, с 1 мая по 31 октября, лица, достигшим общеустановленного пенсионного возврата, имеют право на % скидку от стоимости проезда в поездах линий эконом-класса. Это было предусмотрено указом №176 от 29 апреля 2011 года «О государственной поддержке пенсионеров» (в редакции от 6 июля 2020 года), - сообщили в пресс-службе ведомства.

В БЖД напомнили, что для того, чтобы приобрести билет со скидкой, необходимо предъявить оригинал пенсионного удостоверения. Данный документ нужно иметь при себе и во время поездки.

В БЖД также обратили внимание на то, что предоставленные льготы не действуют при проезде в поездах региональных линий бизнес-класса и межрегиональных линий с нумерованными местами, а также при проезде в поездах городских линий.

- Льготные проездные документы можно оформить в билетных кассах, на сайте pass.rw.by, с помощью приложения «БЧ. Мой поезд», а также через терминалы самообслуживания. С учетом эпидемиологической ситуации мы рекомендуем использовать дистанционный каналы продаж, - говорится в сообщении.

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