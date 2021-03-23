Журналистку tut.by Катерину Борисевич перевели в СИЗО Жодино. Фото: Belta via Reuters

Журналистку tut.by Катерину Борисевич перевели в СИЗО Жодино. До этого она находилась в СИЗО-1 на улице Володарского в Минске.

О том, что Катерину Борисевич перевели в Жодино стало известно 23 марта, во вторник, когда ей попытались передать передачу на Володарского, сообщает tut.by.

Напомним, что уже 20 апреля в Мигорсуде будет рассмотрена апелляция по делу «о ноль промилле».

Журналист Катерина Борисевич и врач Больницы скорой медицинской помощи 2 марта были признаны виновными в разглашении врачебной тайны. Суд назначил Борисевич полгода лишения свободы, а Сорокину – два года, но с отсрочкой на год. Врач вышел на свободу.

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