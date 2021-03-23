В Щучинском районе на месте пожара обнаружили тела мужчины и женщины. Фото: МЧС

В Щучинском районе на месте пожара обнаружили тела мужчины и женщины. Информацию об этом опубликовали на сайте МЧС.

- В понедельник, 22 марта, житель деревни Кобровцы сообщил о пожаре у соседей. Мужчина вышел кормить скот и обратил внимание на небольшое задымление, но решил, что соседи растапливают печь. Через некоторое время мужчина вернулся из сарая и увидел дым, который выбивался из-под кровли. Он стучал в окна, но никто не отзывался, - рассказали в МЧС.

В ведомстве добавили, что спасатели, прибывшие на место пожара, обнаружили в комнате погибшего 63-летнего хозяина, а на кухне – его 59-летнюю супругу.

Основная версия пожара – неосторожное обращение с огнем при курении. Обстоятельства гибели мужчины и женщины устанавливают сотрудники Следственного комитета.

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