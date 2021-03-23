Макей призвал американскую сторону объективно подходить к оценке ситуации в Беларуси. Фото: БелТА

Глава Министерства иностранных дел Владимир Макей призвал американскую сторону объективно подходить к оценке ситуации в Беларуси. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По инициативе американской стороны, в понедельник, 22 марта, состоялся телефонный разговор главы МИД Беларуси Владимира Макея с советником Государственного секретаря США Дереком Шоле.

- Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, в том числе тематику обмена послами. Владимир Макей рассказал собеседнику о ходе процесса подбора кандидатуры на должность посла Беларуси в США. В свою очередь Шоле подтвердил готовность назначенного посла США прибыть в Беларусь, - говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что стороны согласились с необходимостью развития диалога, при этом они констатировали наличие существенных разногласий в двусторонних отношениях.

- Владимир Макей призвал американскую сторону объективно подходить к оценке ситуации в Беларуси, а также акцентировал внимание на контрпродуктивности попыток оказания давления на суверенное государство. Глава МИД Беларуси обратил внимание, что ряд заявлений американской стороны сделаны как под копирку. Владимир Макей предостерег Дерека Шоле от желания воздействовать на работу правоохранительной либо судебной системы Беларуси, - написано в сообщении МИД.

В МИД добавили, что стороны сошлись во мнении, что последние годы именно в рамках взаимоуважительного диалога Беларуси и США удалось достигнуть значительного прогресса в двусторонних отношениях.

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