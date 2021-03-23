Пиневич: «Третью волну коронавируса в Беларуси мы ожидаем весной 2021 года»

Глава Минздрава рассказал, что третья волна коронавируса в Беларуси начнется уже этой весной. Фото: БелТА

Глава Министерства здравоохранения Дмитрий Пиневич заявил, что третью волну коронавируса в Беларуси ожидают уже этой весной. Его слова приводит БелТА.

- Наверное, мы не получим накладки двух волн – коронавирусной и сезонных гриппозных заболеваний, который характерны для Беларуси в эту пору года. С другой стороны, мы ожидаем рост заболеваний COVID-19 и по этой причине не снижаем меры масочного режима, социального дистанцирования. Держим систему здравоохранения в готовности к новым вызовам, - заявил Пиневич.

По словам министра здравоохранения, на данный момент ситуация спокойная.

- Примерно мы на 40% от пика осенней волны, - отметил Пиневич.

Он рассказал, что очередная партия вакцины от коронавируса уже поступила в регионы. В апреле начнется массовая вакцинация.

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