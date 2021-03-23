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Экономика23 марта 2021 12:23

Лукашенко признался, что не готов заменить натуральную обувь искусственной

Он посетил 23 марта Минское производственное кожевенное объединение
Надежда БЕЛЯНСКАЯ
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Лукашенко признался, что не готов заменить натуральную обувь искусственной. Фото: БЕЛТА

У кожевенной отрасли в Беларуси есть хорошие перспективы. Такое мнение высказал Александр Лукашенко 23 марта во время общения с сотрудниками Минского производственного кожевенного объединения.

Одна из работница спросила у него, что он думает о призывах экологов отказаться от ношения натуральных кожи и меха и выбирать искусственные материалы.

– Вы готовы сегодня заменить натуральную обувь на искусственную? Я не готов. Вот у меня ботинки "Марко". Я только их ношу обувь. Ткань - "Камволь". Пальто сшили здесь - белорусское. Слушайте, отличное качество. И натуральную обувь мы будем производить, – цитирует пресс-служба президента.

Лукашенко добавил, что люди не откажутся от употребления в пищу мяса, поэтому будут и шкуры, которые надо перерабатывать.

– Мы из этой кожи, поскольку говядину едим, будем шить обувь, – сказал он, добавив, что никто не откажется от натуральной кожи.

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