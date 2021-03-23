Лукашенко в Гатово подарили кожаную карту Беларуси. Фото: БЕЛТА

Александр Лукашенко получил необычный подарок во время посещения кожевенного предприятия в Гатово 23 марта.

Ему там вручили большую карту Беларуси, сделанную из разных типов кожи, сообщает БЕЛТА.

По словам президента, этот подарок он намерен хранить во Дворце Независимости. Там для такой карты найдется свое достойное место.

А во время общения с работниками предприятия Лукашенко признался, что не готов заменить натуральную обувь искусственной.

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