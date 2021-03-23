Не дали высказать мнение: Виктор Бабарико заявил отвод составу суда

Виктор Бабарико в суде не признал свою вину. Фото: sb.by.

Экс-банкиру Виктору Бабарико не позволили выступить с заявлением в суде, хотя у него есть такое право, после чего он заявил отвод составу суда. Об этом сообщает портал tut.by.

– Вы не даете мне высказать свое мнение, по сути своего процесса. Вы нарушаете мое право, в этой ситуации суд не может считаться непредвзятым, – сказал Бабарико.

Добавим, что выступить с заявлением обвиняемый может на любой стадии судебного процесса.

Защита Бабарико поддержала отвод, а прокурор нет, в итоге суд отклонил ходатайство.

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