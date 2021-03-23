Не хочу представлять Беларусь, когда мой народ страдает: баскетболистка Снытина завершила карьеру в сборной

Баскетболистка Снытина завершила карьеру в сборной. Фото: Facebook / Екатерина Снытина

Капитан сборной Беларуси по баскетболу, бронзовый призер чемпионата Европы-2007 Екатерина Снытина объявила о завершении карьеры в национальной команде.

– Я приняла решение больше не выступать за национальную команду и официально объявляю о завершении карьеры в сборной Беларуси. Это обдуманное и однозначное решение, – написала она на своей странице в Facebook.

По ее словам, она не хочет выступать, потому что белорусский народ страдает. Также Снытина назвала белорусский спорт частью пропаганды режима и призналась, что не хочет в этом участвовать.

– Сколько бы чиновники ни утверждали, что спорт вне политики, именно в нашей стране спорт – это пропаганда режима, и я не намерена быть ее частью, – заключила спортсменка, добавив, что этот ее пост в соцсети ни с кем не был согласован.

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