Лукашенко назвал два главных интереса при принятии решений и заявил, что у него нет «золотого дна»

Лукашенко заявил, что у него нет «золотого дна». Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко принимает решения, исходя из двух интересов – это благосостояние граждан и построение сильного государства. Такое заявление он сделал 23 марта во время посещения Минского производственного кожевенного объединения.

– Поверьте, я никогда личных интересов не предъявлял. У меня нет «золотого дна», нет ничего – все вранье, это картинки. У меня было только одно: чтобы простые люди имели что-то от наших проектов. И второе – государство. Мы состоялись как государство. Я не могу его угробить. Вот мои интересы, – цитирует пресс-служба президента.

Добавим, что «Золотое дно» – это фильм команды Степана Путило, повествующий об имуществе, которым распоряжается Александр Лукашенко. За пару недель после публикации на YouTube он собрал более шести миллионов просмотров.

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