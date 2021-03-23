Новые обязательные правила въезда в Украину для белорусов и всех других иностранцев

При въезде в Украину иностранцев и граждан страны обязали с 22 марта предъявлять ПЦР-тест. Фото: Олег ЗОЛОТО

О том, что в понедельник, 22 марта, Кабинет министров Украины принял решение об ужесточении правил въезда в страну, проинформировало информагентство РБК-Украина.

Так все въезжающие в страну теперь будут обязаны предъявить отрицательный ПЦР-тест на COVID-19.

- Данное постановление уже вступило в законную силу, - прокомментировал Максим Степанов, глава украинского Минздрава.

Подчеркивается, что для пересечения украинской границы не будет иметь значения страна, из которой пребывает гражданин. Справку с отрицательным ПЦР-тестом на «ковид», сделанную не позднее, чем за 48 часов до пересечения границы, должны будут предъявлять все.

- Данные меры относятся и к гражданам Украины, которые возвращаются в страну из-за границы. Если у человека положительный ПЦР-тест или его нет, то гражданин обязан будет пройти самоизоляцию, - уточнил украинский министр.

При этом в Кабмине сделали некоторую поблажку и тем же постановлением от 22 марта отменили обязательную самоизоляцию для украинцев, которые въезжают в страну, чтобы пройти вакцинацию от коронавируса. Для этого необходимо иметь при себе и предъявить соответствующее приглашение на вакцинацию.

Напомним, власти Украины официально объявили 4 марта, что в стране началась третья волна пандемии COVID-19.

Всего с начала пандемии в Украине заразились коронавирусом более 1,565 миллиона человек, выздоровели свыше 1,268 пациента, скончались 30 тысяч 431.

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