Лукашенко сказал об изменении пенсионного возраста в Беларуси: «Мы приняли все решения»

Лукашенко сообщил, что новых решений по пенсионному возрасту в Беларуси не планируется. Фото: БелТА.

Ранее «Комсомолка» уже сообщала о том, что во вторник, 23 марта, Александр Лукашенко посещает кожевенное предприятие Минска, где ему подарили карту Беларуси из кожи.

Выступая перед коллективом предприятия, Лукашенко затронул разные темы, в том числе пенсионный возраст в Беларуси. И пообещал, что новых решений по изменению пенсионной «границы» не будет, мол, все решения уже были приняты ранее, пишет БелТА.

Напомним, последний раз в Беларуси пенсионный возраст увеличили сразу на 6 месяцев с 1 января 2021-го года.

Не преминул Александр Лукашенко и порассуждать на тему так называемой пенсионной реформы. Он предположил, что пенсия в Беларуси могла бы начинаться и с 50-ти лет, но добавил: «Не забывайте, что после пятидесяти лет нас с вами будут содержать наши дети». И заметил, что любой родитель готов «лучше поработать 3 - 5 лет, чем скажет пусть за меня там платят мои дочка или сын».

Привел в пример Лукашенко и самого себя, подчеркнул, что сам он из простой семьи, его мать была дояркой, а сам он 10 лет коров доил.

- Кто его знает, как еще сложится жизнь наших детей, - порассуждал президент и уточнил. - Мы приняли все решения (Прим.: по увеличению пенсионного возраста). Я сам скоро буду пенсионером вместе с вами. Что ж я буду до 80 лет работать, а с 80 на пенсию пойду? На самолет буду взбираться, еще упаду на этих ступеньках!

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