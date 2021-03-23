СК направил документы для экстрадиции Мотолько и других блогеров

Фото со страницы Антона Мотолько в Facebook

Расследование уголовных дел в отношении блогеров, которые, как считают белорусские правоохранители, совершали преступные деяния, продолжается. Такое заявление сделал 23 марта начальник управления Следственного комитета по Минску Сергей Паско.

– В настоящее время продолжается расследование уголовных дел в отношении блогеров, которые, по нашему мнению, совершали преступные деяния. Это и Путило, Протасевич и, конечно же, Мотолько. Кроме того, у нас в отношении значительного количества анархистов также расследуются уголовные дела, указанные лица находятся под стражей. Там непосредственно по идеологическим соображениям участвовали в массовых беспорядках, преследовали свои цели. Эти мероприятия с участием анархистов проходили не только в Минске, но и в других городах Беларуси. Деятельность этой преступной организации носила международный характер – вовлечены анархистские движения из Украины и Российской Федерации, – утверждает Паско, его цитирует БЕЛТА.

По его словам, процедуру выдачи блогеров, находящихся за пределами республики, инициирует непосредственно следователь. Затем этим занимается уполномоченный орган, который работает по процедуре экстрадиции разыскиваемых лиц, – Генеральная прокуратура.

– В настоящее время нами направлены все необходимые документы. Ждем ответ, – добавил Паско.

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