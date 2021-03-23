Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 23 марта 2021 года: снова 9 смертей за сутки и рост числа новых случаев заболевания

Девять пациентов с коронавирусом умерли за сутки в Беларуси Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Свежую статистику по коронавирусу в Беларуси опубликовал Минздрав. Так, по данным на 23 марта, за сутки в республике выявлены 1 тысяча 46 новых случаев COVID-19, выписаны из больниц 862 пациента.

Смертность пока находится на прежнем уровне – за сутки умерли девять человек с выявленным коронавирусом.

Всего с начала пандемии в Беларуси заразились 312 тысяч 474 человека, выздоровели 303 тысячи 30 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За все время распространения инфекции на территории страны умерли 2 тысячи 175 пациентов с выявленным коронавирусаом.

Специалисты продолжают проводить тесты, чтобы выявить заразившихся. За минувшие сутки выполнено 8 тысяч 267 таких анализов, а всего в стране проведено пять миллионов 234 тысячи 666 тестов.

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