Ночью около -9, а днем до +9: контрастная погода в Беларуси сохранится до конца рабочей недели 24 - 26 марта

Ближе к выходным в Беларуси придут воздушные массы с Западной Европы и начнет теплеть. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Синоптики рассказали, как будет меняться погода в Беларуси в конце марта 2021-го года. Информация с прогнозом погоды на 24 - 26 марта опубликована на сайте meteoinfo.by. Так в ближайшие дни погода все еще останется неустойчивой, а температура в течение суток, словно контрастный душ, будет разнится в течение суток.

В среду, 24 марта, погоду в республике определит область повышенного атмосферного давления, которая будет незначительно расти в ночные часы. Ночью похолодает до -3…-9 градусов, в некоторых регионах мороз окрепнет и до -10…-12 ниже ноля. Днем будет облачно и без осадков, но потеплеет максимум до +3…+9 тепла.

Также и в четверг, 25 марта, температурный фон сильно не поменяется: вся та же область повышенного атмосферного давления, облачность и практически полное отсутствие осадков. Только утром и днем в некоторых регионах в северо-западных частях Беларуси возможен дождь. Некоторое влияние на погоду будет оказывать и неустойчивая воздушная масса с Западной Европы. Ночью температура опустится до -2…-9 мороза, но на северо-западе республики возможен и плюс после захода солнца -1…+1 градусов в среднем. А вот днем сильно не потеплеет около +4…9+ градусов тепла по стране.

На погоду в пятницу, 26 марта, еще большее влияние окажут воздушные массы с Западной Европы, начнет теплеть. Ночью и утром возможны туман и гололед на отдельных участках дорог, а также сильный «разбег» температур: от +3 градусов на северо-западе до -6 мороза в юго-восточных регионах. Днем будет облачно и потеплеет до +4…+11 градусов. Осадки в виде дождя вероятны в отдельных районах.

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