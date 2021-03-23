МВД: работники «Белтелекома» «сливали» милиционеров «Карателям Беларуси» и разжигали социальную вражду. Фото: скриншот видео

Сотрудники ГУБОПиК МВД и СК Беларуси установили причастность задержанных осенью прошлого года 35-летнего инженера электросвязи и 24-летнего специалиста по продажам «Белтелекома» к пособничеству в разжигании социальной вражды и розни. Об этом сообщается в пресс-службе МВД.

«По оперативной информации, обвиняемые не просто хотели деанонимизировать правоохранителей. Их главная цель – содействие деструктивным Telegram-каналам в создании условий и побуждению к применению насилия, уничтожению (повреждению) имущества должностных лиц госорганов, правоохранителей, журналистов и общественных деятелей, а также распространении клеветнических сведений и оглашении информации, которую клиенты предприятия желали сохранить в тайне. По данному факту СК также возбудил уголовное дело», – рассказали подробности в МВД.

Там добавили, что Telegram-канал «Каратели Беларуси» 22 марта был признан экстремистким материалом. Такое решение вынес суд Железнодорожного района Гомеля

Арестованные работники «Белтелекома» направляли сведения о правоохранителях администраторам в том числе этого ресурса.

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