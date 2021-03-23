В Бресте 14 человек судят за протесты 9 - 10 августа в Пинске: среди пострадавших - более 50 силовиков

Несогласные с результатами президентских выборов 2020-го года белорусы вышли массово на протесты по всей стране. Фото из архива "КП". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

О том, что в суде Московского района Бреста во вторник, 23 марта, началось рассмотрение уголовного дела за участие в массовых поствыборных протестах 9 и 10 августа 2020-го года, сообщает ресурс Media-Polesye.

Некоторые СМИ называют этот уголовный процес «пинской бойней» из-за большого количества участников и пострадавших. Обвиняемыми по делу проходят 14 человек - мужчины и одна женщина в возрасте от 19 до 44 лет, их обвиняют в участии в массовых беспорядках, выразившимся в непосредственном совершении насилия, а также погромах и уничтожении имущества (ч.2 ст.293 УК РБ).

Следствие заявляет, что именно эти люди с 21.00 вечера дня выборов, 9 августа, до 03.00 ночи 10 августа устроили погром в Пинске. Протестующих обвиняют в использовании камней, палок, бутылок, урн, следствие заявляет также, что ими использовалась арматура или металлические пруты со стройки, распылялся слезоточивый газ.

Потерпевшими проходят силовики: 7 милиционеров получили менее тяжкие телесные повреждения, 6 - легкие, повлекшие кратковременное расстройство здоровья, еще у 42 правоохранителей легкие травмы, которые не повлекли кратковременного расстройства здоровья, а у 54 - побои. Официально сообщалось о повреждении милицейского транспорта, другого имущества УВД, городского и районного исполкомов, имущества коммунальников и частных лиц. Общий ущерб составляет свыше 20 тысяч белрублей.

Трое из подозреваемых фигурантов свою вину не признали, остальные 11 человек - частично. Ресурс подробно написал о каждом из четырнадцати обвиняемых. Например, о единственной женщине на скамье подсудимых известно, что это Елена Мовшук, которая работала санитаркой в пинской больнице. Елену задержали в ночь на 10 августа вместе с мужем Сергеем, которому так же в скором времени предстоит суд, он пока находится под домашним арестом. В СИЗО Елену признали агрессивной из-за чего она содержится в особых условиях. А ее 10-летнюю дочь Ангелину забрали в приют.

На суде начался опрос обвиняемых.

Предполагается, что суды по делу «пинской бойни» пройдут с 23 по 25 марта, с 29 марта по 2 апреля и с 5 апреля по 9 апреля.

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