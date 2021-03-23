Новые Telegram-каналы и чаты признаны экстремистскими в Беларуси. Фото: pixabay

Telegram-каналы «Каратели Беларуси» и «МАЯ КРАIНА БЕЛАРУСЬ», а также чаты «Чат группы Каратели» и «Я ВЫХОЖУ / МКБ» признаны экстремисткими материалами. Такое решение 22 марта вынес суд Железнодорожного района Гомеля, сообщили в пресс-службе МВД.

Отмечается, что у канала «МАЯ КРАIНА БЕЛАРУСЬ» более 157 тысяч подписчиков, а в «Чате группы Каратели» (более 1,9 тысяч участников), в то время как в чате «Я ВЫХОЖУ / МКБ» свыше 7,5 тысяч участников.

«В указанных сообществах публиковались призывы к воспрепятствованию законной деятельности госорганов, массовым беспорядкам, блокированию движения автомобильного и ж/д транспорта, актам вандализма, угрозы применения насилия и повреждения имущества представителей органов власти, в том числе правоохранителей, а также оскорбительные комментарии, разжигающие социальную вражду и рознь по политическим и идеологическим мотивам», – сказано в сообщении МВД.

Там также заявили, что тех, кто распространяет персональные сведения представителей органов власти с целью оказания давления на них в связи с исполнением служебных обязанностей, будут выявлять и привлекать к уголовной ответственности.

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