Белорусский бизнесмен и почетный консул Зимбабве Александр Зингман задержан в Конго

Момент ареста бизнесменов. Фото: ilsole24ore.com

Белорусский бизнесмен Александр Зингман задержан в Конго, сообщает африканское издание Daily Maverick.

Его арестовали в аэропорту Лумумбаши –одного из крупнейших городов Демократической республики Конго, 19 марта. Зингман – почетный консул Зимбабве в Беларуси с 2019-го года. Он занимается поставками сельскохозяйственной и промышленной техники в Африку. Местные СМИ сообщили, что он может быть причастен к торговле оружием.

Зингмана арестовали после встречи с бывшим президентом Конго Жозефом Кабилой. Издание отмечает, что задержанный бизнесмен тесно связан с Александром Лукашенко.

Тем временем итальянское издание ilsole24ore.com сообщило, что в Конго задержали не только Зингмана, а еще и гендиректора компании AFTRADE Олега Водчица и итальянского бизнесмена Паоло Персико. Изданию удалось связаться с директором белорусского представительства AFTRADE Геннадием Мосесовым. Он рассказал, что никто не видел и официального ордера на арест. Задержание произошло после встреч Зингмана с местными партнерами в Лумумбаши. Он приехал в аэропорт и планировал улететь в столицу Зимбабве, но его арестовали.

По данным итальянского портала, 54-летний Зингман также имеет дипломатический паспорт и двойное гражданство (Беларуси и США). Он очень близок к президенту Александру Лукашенко, работает в Африке уже 15 лет и поддерживает контакты на высоком уровне с политическими лидерами как минимум 15 африканских стран.

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