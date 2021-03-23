Лукашенко назвал российскую вакцину от коронавируса «неплохой», а китайскую - «очень хорошей» и сказал их стоимость

Лукашенко сказал, что в Беларуси нет ажиотажа из-за вакцинации от коронавируса. Фото: БелТА.

Тему борьбы с пандемией коронавируса, посещая кожевенное предприятие под Минском 23 марта, поднял Александр Лукашенко, информирует БелТА.

Он напомнил, что ранее белорусские власти официально заявляли о том, что на лечение людей от коронавируса в Беларуси потрачен 1 миллиард долларов.

- Что, мне эти деньги считать, когда человек в реанимации лежит… Вот я 12 раз был в реанимации, смотрел на этих людей. Никаких денег не жалко, чтобы только им помочь, - цитирует информагентство президента.

Ранее, в ноябре 2020-го года, Лукашенко заявлял, что один день лечения ковидного больного стоит от 90 до 220 белорусских рублей.

Также он высказался на тему вакцинации населения, сообщил, что одна российская вакцина стоит 19 долларов. Еще он напомнил, что российскую вакцину будут производить на мощностях белорусских фармпредприятий.

- Она неплохая вакцина. Буквально через неделю начнем производить, - объявил Лукашенко.

И добавил, что в Беларуси «нет дикого ажиотажа» из-за вакцинирования, как за рубежом. И напомнил, что также и Китай выслал в Беларусь «целый самолет» своих китайских вакцин.

- Очень хорошая, говорят, - сказал Лукашенко о китайской вакцине от коронавируса.

Затем заметил, что Китай еще присылает в Беларусь вакцины бесплатно, а также предлагает купить «прививки от ковида».

- Но у них дороже, - заключил он.

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