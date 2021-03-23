Вот как наказали жителя Иваново, который пьяным позвонил в «102» и в разговоре с дежурным оскорбил Лукашенко

За оскорбление президента по телефону жителя Иваново приговорили к 1,5 года "химии". Фото: Павел МАРТИНЧИК

В суде прокуратура Ивановского района поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в публичном оскорблении президента Беларуси (ч.1 ст.368 УК РБ). Об этом пресс-служба Генпрокуратуры сообщила в официальном телеграм-канале.

Это произошло 8 ноября 2020-го года. Мужчина был нетрезвым у себя дома в Иваново и в какой-то момент, около 22.00 часов, набрал «102», а затем в разговоре с дежурным ОВД «публично оскорбил главу государства».

Суд признал мужчину виновным и приговорил к 1,5 года ограничению свободы на «химии».

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