В Минске за время протестов 150 водителей лишились прав за гудки. Фото: Павел МАРТИНЧИК

За время протестов в Беларуси, которые начались после выборов президента страны 9 августа 2020 года, водительских удостоверений лишились 150 человек, сообщил в ходе онлайн-брифинга начальник ГАИ Минска Сергей Бабич.

Около 200 водителей, по словам Бабича, были привлечены к ответственности за умышленное блокирование дорог, 377 – за подачу необоснованных звуковых сигналов, 385 – за подачу гудков, повлекших создание аварийной обстановки. - Как такое возможно!? - задаются вопросом не только обыватели, но и сами водители, имеющие права и знающие ПДД. - Лишать прав за гудок?! Это же не пьяное вождение, не ДТП с пострадавшими и даже не выезд на встречку!

Согласно пункту 172 ПДД, звуковой сигнал может подаваться только в двух случаях: для предотвращения ДТП и предупреждения других водителей о намерении произвести обгон вне населенных пунктов. В других случаях гудеть запрещено. Ответственность прописана в статье 18.14 предыдущей версии КоАП РБ. Во втором пункте сказано, что за нарушение правил пользования звуковым сигналом можно получить от предупреждения до 3 базовых величин штрафа - то есть до 87 рублей. Соизмеримое наказание? Возможно. Откуда тогда берутся истории про лишение прав за гудок? А дело в том, что в этой же статье есть пункт 10. По нему, если подача звукового сигнала привела к созданию аварийной обстановки, грозит штраф от 5 до 20 базовых (от 135 до 540 рублей) с возможным лишением прав на срок до двух лет. Что такое «создание аварийной обстановки»? Это термин четко прописан в КоАП.

«Под созданием аварийной обстановки понимаются действия участников дорожного движения, вынудившие других его участников изменять скорость, направление движения или принимать иные меры по обеспечению собственной безопасности или безопасности других лиц», - сказано в кодексе.

Что это означает на практике? Например, вы подали звуковой сигнал, а водитель в соседней полосе испугался и дернул рулем. Аварии не случилось, но направление движения его машины изменилось, а значит, вы создали аварийную обстановку.

Раньше количество составленных протоколов в ГАИ озвучивать отказывались.

БУДЬ В КУРСЕ

В обновленном КоАП появился термин «подача звукового сигнала при проведения несанкционированных массовых мероприятий». Штраф – до 10 базовых величин с лишением прав до 1 года или без лишения; за блокирование проезжей части – от 6 до 50 базовых с лишением прав до 2 лет или без лишения.

«Комсомолка» спросила у адвоката, что делать, если водитель не согласен с таким положением дел. Вот советы адвоката.