В Речицком районе в реке утонула 3-летняя девочка, ее оставили без присмотра

Следователи выясняют обстоятельства гибели в реке 3-летней девочки. Фото: Надежда БУТОВИЧ

О том, что в Речицком районе в реке утонул ребенок, сообщил местный ресурс «Дняпровец».

Трагедия произошла вечером в понедельник, 22 марта, в деревне Жмуровка. В русле Днепра была обнаружена утонувшей 3-летняя девочка.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства трагической гибели малышки. Но предварительно известно, что девочка гуляла во дворе, а затем выбежала одна к реке - взрослых рядом не оказалось.

Правоохранители напоминают родителям и опекунам детей о том, что впереди весенние каникулы, и призывают обновить детские знания о правилах безопасности. Например, снова стоит рассказать детям, как опасно выходить на лед водоемов, проверять прочность льда на речках и сажалках и так далее.

- Убедите детей, что если произошло что-то из ряда вон выходящее, то родитель первым должен знать обо всем. Повторите с детьми номера экстренных служб, - добавили в комиссии по делам несовершеннолетних.

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