«Протестные» штрафы, оплаченные фондами, будут взыскивать повторно? Фото: Виктор ДРАЧЕВ

По словам начальника УСК по Минску Сергей Паско, с августа прошлого года в Минске было возбуждено 935 уголовных дел, связанных с массовыми беспорядками, проходившими в столице. В суд переданы дела в отношении 221 обвиняемого.

Только за два месяца текущего года уголовные дела о массовых беспорядках составили 10 % от общего количества возбужденных дел.

— Это неимоверная цифра, неимоверный процент. Республика в таких условиях еще никогда не жила, и надеюсь, что жить не будет, — цитирует Сергея Паско агентство «Минск-Новости».

— Выявляются источники финансирования. В ходе производства по уголовным делам установлено значительное количество фактов, когда штрафы по административным правонарушениям оплачивались деньгами, которые были вовлечены в преступный оборот. Таким деньгам будет придан определенный процессуальный статус и с виновных в административных правонарушениях будет повторно взыскан штраф.

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