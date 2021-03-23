Ученые назвали легкое заболевание, которое спасает от заражения коронавирусом

В 2009 году вспышка риновируса замедлила темпы свиного гриппа, а сейчас могла бы остановить распространение новых штаммов COVID-19, считают ученые. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Британские ученые выяснили, что обычный риновирус может защитить человека от коронавируса. Данные проведенного учеными шотландского университета Глазго исследования опубликовала газета The Herald.

Так выяснилось, что вирус, чаще всего вызывающий обычную простуду у людей, отлично защищает организм от заражения COVID-19.

Исследование проводилось в формате эксперимента: ученые заражали одновременно «ковидом» и риновирусом копию слизистой оболочки человека. Результат получился неожиданным: иммунная реакция организма на риновирус заблокировала коронавирус.

- После того как действие иммунного ответа проходит, организм снова становится уязвим для коронавируса. Эффект не является долговременным, - с сожалением констатировали ученые.

Хотя и добавили, что высокое распространение риновируса в обществе поможет сдерживать распространение новых мутаций COVDI-19. В подтверждение специалисты привели данные о том, что в 2009-ом году вспышка риновируса замедлила пандемию свиного гриппа в некоторых регионах Европы.

Напомним, риновирусы человека вызывают простуду и являются очень заразными и наиболее распространенными респираторными вирусами, диагностируемыми у людей. Риновирус вызывает простуду, которая длится примерно 10 дней.

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