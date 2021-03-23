Члены БРСМ и «Белой Руси» провели пикет у посольств США и Украины в Минске. Уже есть реакция американцев

Члены БРСМ и «Белой Руси» провели пикет у посольств США и Украины в Минске. Фото: sb.by.

23 марта группа из нескольких десятков человек с красно-зелеными флагами пришли в скверик, рядом с которым находятся посольства Украины и США

. В руках некоторых были плакаты с надписями: «Нет оправдания нацизму!», «Даешь честные выборы в США», «Когда начнут переговоры по передаче власти Трампу?», «Байден, крепче держись за перила», «Цветные революции в Беларуси не пройдут!». Кто эти люди, и был ли митинг санкционирован – неизвестно. По данным sb.by, среди присутсвующих были представители РОО «Белая Русь» и активные молодые люди из БРСМ.

Позже появилась реакция представителей посольства США:

- Власти Беларуси позволили мирным демонстрантам собраться и критиковать США возле посольства. Мы поддерживаем право на собрания и мирное выражение своего мнения. В преддверии Дня Воли мы призываем власти распространить эти права на всех белорусов - без милицейского насилия и задержаний, - гласит сообщение в официальном Twitter ппосольства США в Беларуси.

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