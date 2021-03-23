Авиакомпанию «Белавиа» выбрали перевозчиком сборной Гондураса по футболу.

Авиакомпанию «Белавиа» выбрали перевозчиком сборной Гондураса по футболу, об это сообщается в Instagram авиакомпании. Сообщение сопровождено фотографией, на которой латиноамериканские футболисты и персонал команды позируют со стюардессами “Белавиа” в самолете белорусской авиакомпании. Сообщается, что “Белавиа” выполняет чартерный рейс по маршруту “Амстердам-Минск-Салоники”.

В среду, 24 марта, в Жодино пройдет товарищеский матч между сборными Беларуси и Гондураса. 27-го марта поединком с Эстонией на стадионе «Динамо» команда Михаила Мархеля стартует в квалификации чемпионата мира 2022 года. А 30 марта Беларусь на выезде сразится с Бельгией.

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