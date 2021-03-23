МИД Беларуси о задержании в Конго Александра Зингмана: «Уточняем все обстоятельства, работаем с представителями властей соответствующей страны»

Момент ареста бизнесмена Александра Зингмана. Фото: ilsole24ore.com.

23 марта стало известно о задержании в Конго белорусского бизнесмена и почетного консула в Зимбабве Александра Зингмана. Его арестовали в аэропорту Лумумбаши –одного из крупнейших городов Демократической республики Конго, 19 марта. Зингман – почетный консул Зимбабве в Беларуси с 2019-го года. Он занимается поставками сельскохозяйственной и промышленной техники в Африку. Местные СМИ сообщили, что он может быть причастен к торговле оружием. По данным итальянского портала ilsole24ore.com, 54-летний Зингман также имеет дипломатический паспорт и двойное гражданство (Беларуси и США). Он очень близок к президенту Александру Лукашенко, работает в Африке уже 15 лет и поддерживает контакты на высоком уровне с политическими лидерами как минимум 15 африканских стран.

Ближе к вечеру ситуацию прокомментировали в белорусском МИД:

- Мы в курсе данной ситуации, занимаемся ей в рамках оказания консульского содействия белорусским гражданам. Сейчас уточняем все обстоятельства, работаем с представителями властей соответствующей страны, - цитирует interfax.by пресс-секретарz белорусского внешнеполитического ведомства Анатолия Глаза.

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