В Гродно задержали лидера неофициального Союза поляков Беларуси Анжелику Борис.

В Гродно задержана лидер неофициального Союза поляков Беларуси (СПБ) Анжелика Борис, - сообщает порнал Naviny.by. - Она успела сообщить в Facebook, что ее везут в Ленинский РОВД.

Что стало причиной задержания, пока не известно.

До 2005 года в Беларуси существовал один Союз поляков. После раскола общественного объединения в стране действует два союза поляков — официальный, зарегистрированный Министерством юстиции Беларуси, и неофициальный, который поддерживают польские власти. Анжелика Борис возглавила неофициальный СПБ сразу после раскола.

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