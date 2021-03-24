В Минской области поезд бизнес-класса насмерть сбил 58-летнюю женщину. Фото: vandrouka.by

В Минской области поезд насмерть сбил 58-летнюю женщину. Информацию об этом разместили в пресс-службе МВД.

- Инцидент произошел 22 марта, в понедельник, на железнодорожном переезде станции Городея. Под поезд бизнес-класса Минск – Брест попала 58-летняя женщина. Она погибла на месте, - проинформировали в ведомстве.

Применялось экстренное торможение. Задержка поезда составила шесть минут.

По факту случившегося следователи проводят проверку.

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