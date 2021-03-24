В ГУВД призвали минчан не участвовать в несанкционированных массовых мероприятиях 25 марта. Фото: "Минск-Новости"

В ГУВД призвали минчан не участвовать в несанкционированных массовых мероприятиях 25 марта. Об этом сообщает БелТА.

- При изучении информационных ресурсов ГУВД получает информацию об имеющихся в различных телеграм-каналах призывах к участию в несанкционированных массовых мероприятиях в Минске 25 марта, в четверг. Основная цель провокаторов – дестабилизация обстановки в столице, инициирование столкновений участников акций с милиционерами. Велик риск провокаций со стороны организаторов и участников акций, а это ставит под угрозу безопасность окружающих, - рассказал начальник минской милиции Михаил Гриб.

Он добавил, что ГУВД и другие службы примут все необходимые меры для поддержания порядка.

- Невыполнение законных требований сотрудников милиции при исполнении ими служебных обязанностей влечет за собой ответственность. Административная и уголовная ответственность наступает не только за участие в несанкционированных массовых мероприятиях, но также за призывы к ним, - отметил Гриб.

Начальник ГУВД Мингорисполкома напомнил о том, что с 1 марта 2021 года в силу вступил обновленный КоАП, в котором были увеличены размеры штрафов, сроки административных арестов, добавлен новый вид наказания – общественные работы. Была также ужесточена ответственность за участие в акциях протеста, призывы к ним, оскорбление должностных лиц, использование запрещенных флагов, символов, плакатов, блокирование дорог и создание аварийной обстановки.

- Мне хотелось бы отдельно предупредить, что согласно обновленному КоАП за участие в несанкционированных акциях протеста несовершеннолетних детей предусмотрен штраф для родителей в размере до 30 базовых величин, - подытожил Гриб.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Минская милиция отказалась заключать договор с организаторами Дня Воли из-за коронавируса.

Заявители вряд ли успеют до 25 марта опротестовать решение в суде. (подробности)