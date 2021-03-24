Фотофакт. На площади Ванеева автомобиль проехал на красный свет и врезался в троллейбус

На площади Ванеева автомобиль проехал на красный свет и врезался в троллейбус. Фото: телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома

На площади Ванеева автомобиль проехал на красный свет и врезался в троллейбус. От удара «Рено» в «Шевроле», который ехал за троллейбусом. Об этом сообщили в телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

- Авария произошла 23 марта, во вторник. Водитель автомобиля «Рено» ехал по Партизанскому проспекту. На круговом перекрестке площади Ванеева он проехал на красный свет и врезался в троллейбус. От удара авто отбросило в «Шевроле», который ехал за троллейбусом, - прокомментировали в ведомстве.

На площади Ванеева автомобиль проехал на красный свет и врезался в троллейбус. Фото: телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома

В результате случившегося травмы получили водитель «Рено» и его трое пассажиров. Двое из них несовершеннолетние.

- Пострадавшие были доставлены в больницу. На месте случившегося работали сотрудники отдела ГАИ Заводского РУВД Минская, спасатели, следователь и специалист ГКСЭ. Выясняются причины случившегося, - добавили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

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