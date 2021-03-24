Видеофакт. Лукашенко подарил гендиректору «Минского производственного кожевенного объединения» свою иконку

Лукашенко подарил гендиректору «Минского производственного кожевенного объединения» свою иконку. Фото: скриншот с видео "Пул Первого"

Александр Лукашенко 23 марта, во вторник, посещал «Минское производственное кожевенное объединение» в Гатово. Генеральному директору МПКО Ольге Политико президент подарил иконку, которую носил в кармане. Видеофрагмент опубликовали в телеграм-канале «Пул Первого».

- Вот, смотри. Положи ее где-нибудь в карман и носи. Это тебя спасет от бед. Больше у меня ничего нет. «Золотое дно» и ничего нет. Я ее все время в кармане носил, а теперь ты носи. Ты как пойдешь к министру, ее в карман сразу ложи, чтобы было меньше претензий, - посоветовал Александр Лукашенко.

Иконка была запакована в маленький полиэтиленовый пакет с zip-замком. Генеральный директор поблагодарила президента и сказала, что его поддержка – это главное, что может быть.

Лукашенко подарил гендиректору «Минского производственного кожевенного объединения» свою иконку. Фото: скриншот с видео "Пул Первого"

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