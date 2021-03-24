Группа «Галасы ЗМеста» - про песню «Я научу тебя»: «Никакой политический смысл мы в композицию не вкладывали»

Лидер группы "Галасы ЗМеста" рассказал, что никакой политический смысл в песню "Я научу тебя" не вкладывали. Фото: eurovision.tv/BTRC

Группа «Галасы ЗМеста» объяснила смысл своей песни «Я научу тебя». Интервью у лидера группы взял корреспондент российского издания «Известия».

Бутаков заявил, что не считает композицию «Я научу тебя» политизированной.

- Мы сами никакой политический подтекст не закладывали. В ней скорее социальный подтекст, которые непосредственно не связан с Беларусью. Текст про общемировые тенденции. Это можно уже прямо с первой строчки разбирать и будет все понятно. «Смотри вперед, забудь, что было / Вчерашнее сдавай в тираж» - ценности прошлого, которые были у человечества, меняются, а история переписывается. Ну и так далее. Просто те, кто нашел в тексте политический подтекст, видимо, знаки неправильно расставили, - сказал Бутаков.

На вопрос журналиста о том, что у англоязычных композиций, как правило больше шансов на «Евровидении», чем у песен на нацязыках, Бутаков ответил, что в первую очередь главной целью должно быть участие в песенном конкурсе, а не победа.

Напомним, что Европейский вещательный союз заявил о том, что песня «Я научу тебя» не может быть представлена от Беларуси на песенном конкурсе «Евровидение - 2021».

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