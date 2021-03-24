В Минске судили главу ОГП Козлова. После суда его увезли в госпиталь МВД. Фото: tut.by

В Минске судили главу Объединенной гражданской партии Николая Козлова. После суда его увезли в госпиталь МВД. Об этом сообщает портал tut.by.

В суде Центрального района Минска 23 марта, во вторник, прошел суд над главой ОГП Николаем Козловым. Его судили по статье 24.3 КоАП – Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных обязанностей.

В суде Козлов рассказал, что провел ночь в одноместной камере, в которой содержится восемь человек. На суде лидер ОГП присутствовал виртуально – отвечал по скайпу из изолятора временного содержания на Окрестина.

Николай Козлов просил, чтобы разбирательство отложили, так как он плохо себя чувствовал, у него повышенное давление.

- Николай ходатайствовал, чтобы ему дали возможность ознакомиться с материалами дела. Судья Дмитрий Карсюк сказал, ходатайство удовлетворяется таким образом, что с материалами дела он будет знакомить путем оглашения материалов в процессе, - рассказали в пресс-службе ОГП.

Вечером 23 марта стало известно, что после перерыва в суде Николая Козлова с ИВС на Окрестина увезли в госпиталь МВД.

Напомним, что лидер ОГП был задержан 22 марта.

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